Neue Termine: Sonic Seducer präsentiert Die Krupps auf „V½“-Tour

Ihre ursprünglich für September geplante musstenaus produktionsbedingten Gründen vor einiger Zeit auf 2018 verschieben, jetzt wurden für einen Großteil der Gigs neue Termine gefunden, Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.Neu angesetzt wurden die Konzerte in Berlin und Düsseldorf, anstelle des gestrichenen Auftritts bei der diesjährigen Nocturnal Culture Night steht nun eine Show beim Plage Noire Festival am Weißenhäuser Strand auf dem Programm. Für die Krupps-Konzerte in Hamburg und München werden bis auf weiteres keine Nachholtermine bekanntgegeben, bereits gekaufte Eintrittskarten für diese beiden Shows können zurückgegeben werden.26.04.18 Berlin, Kesselhaus27./28.04.18 Weißenhäuser Strand, Plage Noire29.04.18 Düsseldorf, zakk

