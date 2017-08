Und schon ist es wieder Geschichte, das. 25.000 Besucher verbrachten ein abermals unvergessliches Wochenende in Hildesheim. Und am Sonntag passierte, was kaum noch jemand für möglich gehalten hatte: Sonne am Morgen und zwischendurch, weitgehend trockene Wetterlage den ganzen Tag!Megaherz, Schandmaul, The Crüxshadows, Mono Inc., Schandmaul, Blutengel, Front Line Assembly, DAF, De/Vision und und und – auf musikalischer Seite gab es sowieso nichts zu bemängeln. Die Headliner And One bescherten uns zudem einige der wohl emotionalsten Momente der M'Era Luna-Geschichte. Was für ein Wochenende! Wir freuen uns auf 2018!Unsere Bilder vom Sonntag:Fotos: Alexander Jung, Jörg Seiche

View the embedded image gallery online at:

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

M'Era Luna Festival 2017 in Hildesheim: Die Bilder vom Sonntag / Fotos, Galerie M'Era Luna Festival 2017 in Hildesheim: Die Bilder vom Sonntag / Fotos, Galerie Und schon ist es wieder Geschichte, das M'Era Luna Festival 2017. 25.000 Besucher verbrachten ein abermals unvergessliches Wochenende in Hildesheim. Und am Sonntag...

M'Era Luna Festival 2017 in Hildesheim: Die Bilder vom Samstag / Fotos, Galerie M'Era Luna Festival 2017 in Hildesheim: Die Bilder vom Samstag / Fotos, Galerie Was für ein erster Tag! Wen interessieren schlammige Schuhe und nasse Klamotten, wenn die Musik so gut und die Stimmung so großartig ist? 'Jetzt erst recht' – so...

Sonic Seducer präsentiert: Plage Noire – das einzigartige Indoor-Festival an der Ostsee! Sonic Seducer präsentiert: Plage Noire – das einzigartige Indoor-Festival an der Ostsee! Der Strand des Weißenhäuser Strands färbt sich im kommenden Jahr schwarz, denn im April 2018 kehrt das Plage Noire Festival zurück, dessen Erstauflage vor...

Videoclip: „Achtung, fertig, prost“ von Mr. Hurley & Die Pulveraffen Videoclip: „Achtung, fertig, prost“ von Mr. Hurley & Die Pulveraffen „Tortuga“, das nächste Album von Mr. Hurley & Die Pulveraffen, wird am 25. August erscheinen, doch Fans der vom Piratentum inspirierten Folkband haben jetzt bereits die Chance,...

Tanzen & feiern: Die Gothic-Erotik-Party in Dortmund Tanzen & feiern: Die Gothic-Erotik-Party in Dortmund Ihr fühlt Euch der Schwarzen Szene verbunden, geht gern mal frivol aus und/oder wollt Euren Lack-, Leder bzw. Latexfetisch gemeinsam mit anderen ausleben? Dann dürfte die Gothic-Erotik-Party am...

"Feuertaufe" live: In Extremo veröffentlichen Video aus "40 wahre Lieder" „Feuertaufe“ live: In Extremo veröffentlichen Video aus „40 wahre Lieder“ Am 15. September wird die „40 wahre Lieder“ genannte Fan-Box von In Extremo erscheinen, die unter anderem einen Mitschnitt der beiden Jubiläumskonzerte beinhaltet, die In...

M'Era Luna Festival 2017: Autogrammstunden am Sonic Seducer-Stand M'Era Luna Festival 2017: Autogrammstunden am Sonic Seducer-Stand Liebe Leserinnen, Leser, Freundinnen und Freunde – langsam aber sicher geht es los! Die letzten Vorbereitungen für das M'Era Luna Festival 2017 laufen auf...

Videopremiere: „Strange Kicks“ der schwedischen Post-Punk-Band Then Comes Silence Videopremiere: „Strange Kicks“ der schwedischen Post-Punk-Band Then Comes Silence „Es war Zeit für ein Liebeslied“, erklärt Eric Svenson zum brandneuen Song „Strange Kicks“, zu finden auf dem vierten Album der Post-Punk-Formation Then Comes...