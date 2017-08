M'Era Luna Festival 2017 in Hildesheim: Die Bilder vom Samstag / Fotos, Galerie

Was für ein erster Tag! Wen interessieren schlammige Schuhe und nasse Klamotten, wenn die Musik so gut und die Stimmung so großartig ist? 'Jetzt erst recht' – so ähnlich lautete wohl das Motto des-Samstags, der pünktlich 11 Uhr mit Circus Of Fools startete und nicht so ganz pünktlich gegen 1 mit KORN endete, die den 25.000 Besuchern ein monströses Rock-Spektakel beschert hatten.Grund für den gegen Ende aus dem Zeitplan geratenen Ablauf war ein totaler Stromausfall auf der Hauptbühne während des Gigs von ASP. Mehr als eine halbe Stunde benötigten die Techniker, um alle Systeme wieder hochzufahren. Doch ganz großes DANKE an diese echten Profis, die dafür sorgten, dass beide Acts, ASP und KORN, ihr Programm ohne die kleinste weitere Einschränkung spielen konnten.Auch darüber hinaus blicken wir auf einen einfach nur fantastischen Samstag beim M'Era Luna Festival zurück, zu dessen weiteren Highlights die Performances von Unzucht, White Lies, Project Pitchfork und Subway To Sally auf der Main Stage und von Solar Fake, KMFDM und Covenant im Hangar zu zählen sind.Sonic Seducer war in Vollbesetzung für Euch auf dem Festivalgelände unterwegs, um die besten Momente auf und neben den Bühnen einzufangen. Unsere Bilder vom Samstag (und einige von den Lesungen am Freitag):Fotos: Alexander Jung, Jörg Seiche

