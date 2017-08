Erstellt am Donnerstag, 10. August 2017

Sonic Seducer präsentiert: Plage Noire – das einzigartige Indoor-Festival an der Ostsee!

Der Strand des Weißenhäuser Strands färbt sich im kommenden Jahr schwarz, denn im April 2018 kehrt daszurück, dessen Erstauflage vor neun Jahren ebenfalls im Ferienpark Weißenhäuser Strand über die Bühne ging.Am 27. und 28. April 2018 kehrt das Event mit einer aufwändig inszenierten Neuauflage zurück. Eingebettet in die Legende um eine geheimnisvolle Frau, deren Geist am Weißenhäuser Strand umherspukt, seit ihr Geliebter nach einer Kaperfahrt verschollen blieb, werden mehr als 25 international angesehene Bands auf insgesamt drei Bühnen auftreten. Mitundsind bereits jetzt die ersten namhaften Acts bestätigt, weitere folgen in den kommenden Wochen.Untergebracht in bequemen Apartments und Hotelzimmern erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Erlebnis der besonderen Art, denn der Faktor Komfort wird beim Plage Noire Festival großgeschrieben. Neben musikalischen Schwerpunkten bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ermöglicht es allen Teilnehmern, ein ganzes Wochenende lang in eine alternative Welt voller Musik-, Mode-, Styling- und Wellnessangebote abzutauchen, für ein vielfältiges gastronomisches Angebot ist ebenfalls gesorgt.Der Vorverkauf für das Plague Noire beginnt am Montag, 14. August 2017, um 18.00 Uhr. Eintrittskarten inklusive zwei Übernachtungen im Hotel oder Apartment sind ab 149 € pro Person erhältlich. Für Gäste mit besonders hohen Ansprüchen steht außerdem ein VIP-Angebot zur Auswahl. Bis 31. Oktober profitieren Ticketkäufer von einem exklusiven Bonus: Wer sowohl für das M'Era Luna als auch für das Plage Noire Eintrittskarten erwirbt, dem wird die Plage Noire-Buchungsgebühr in Höhe von 25 € erlassen. Detaillierte Informationen zum Festival auf www.plagenoire.de und in der Sonic Seducer Septemberausgabe inkl. Gothic-Fetisch Kalender 2018, die ab dem morgigen Freitag nicht nur im Zeitschriftenhandel erhältlich ist, sondern auch ab sofort bestellt werden kann – direkt. Auch als Limited Edition mit Teil 1 des fünfteiligen Eisbrecher Megaposters (249 Exemplare)!