Videoclip: „Achtung, fertig, prost“ von Mr. Hurley & Die Pulveraffen

„Tortuga“, das nächste Album von, wird am 25. August erscheinen, doch Fans der vom Piratentum inspirierten Folkband haben jetzt bereits die Chance, sich vom Klang der weiten Welt mitreißen zu lassen. Mit dem Video zum Song „Achtung, fertig, prost“ lassen sich Mr. Hurley und seine Crew vorab in die Karten schauen.Das Leben auf einem Piratenschiff war im 17. und 18. Jahrhundert keinesfalls angenehm, weiß der Bandkopf: „Was mich und die meisten Leute reizt, ist der Hollywoodpirat und nicht das, was wirklich gewesen ist. Nonkonformistisch wäre das richtige Wort.“ Das ausführliche Interview mit Mr. Hurley höchstpersönlich jetzt in der aktuellen. Mit, auf derzu hören sind.auf der einen,auf der anderen Seite, darunter einder Chartstürmer! Erhältlich im Zeitschriftenhandel und direkt IM SHOP Mr. Hurley & Die Pulveraffen „Tortuga“Tracklist01. Totgelacht02. Achtung, Fertig, Prost03. Blakes Landgang04. Tortuga05. Ich Kanone Dich nicht leben06. Trau keinem Piraten07. Schlechtes Vorbild08. Blakes Landgang09. Gib dem Affen Zucker10. Das Letzte11. Wär' ich Gouverneur12. Blakes Landgang13. Mit'n Schwert14. Was Du kriegen kannst15. Der Haifisch16. Blakes Landgang17. Gute Nacht Tortuga18. Blau wie das Meer (Version 2017)

