Tanzen & feiern: Die Gothic-Erotik-Party in Dortmund Tanzen & feiern: Die Gothic-Erotik-Party in Dortmund Ihr fühlt Euch der Schwarzen Szene verbunden, geht gern mal frivol aus und/oder wollt Euren Lack-, Leder bzw. Latexfetisch gemeinsam mit anderen ausleben? Dann dürfte die Gothic-Erotik-Party am...

"Feuertaufe" live: In Extremo veröffentlichen Video aus "40 wahre Lieder" „Feuertaufe“ live: In Extremo veröffentlichen Video aus „40 wahre Lieder“ Am 15. September wird die „40 wahre Lieder“ genannte Fan-Box von In Extremo erscheinen, die unter anderem einen Mitschnitt der beiden Jubiläumskonzerte beinhaltet, die In...

Videopremiere: „Strange Kicks“ der schwedischen Post-Punk-Band Then Comes Silence Videopremiere: „Strange Kicks“ der schwedischen Post-Punk-Band Then Comes Silence „Es war Zeit für ein Liebeslied“, erklärt Eric Svenson zum brandneuen Song „Strange Kicks“, zu finden auf dem vierten Album der Post-Punk-Formation Then Comes...

Exklusive Videopremiere: „Dark Side Of The Sun“ von End Of Green Exklusive Videopremiere: „Dark Side Of The Sun“ von End Of Green Dark. Loud. Stuttgart. Eine der beliebtesten Dark Rock-Bands Deutschlands hat ihre Wunden für „Void Estate“ aufgerissen: Ihr 25. Bandjubiläum feiern End Of Green mit Album Nummer...

Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina auf „Silent Land“-Akustiktour / Trailer online Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina auf „Silent Land“-Akustiktour / Trailer online Große Melodien, eindringliche Arrangements, tiefgründige Botschaften, einnehmender Gesang – und bald auch mit akustischer Umsetzung: The Beauty Of...

„Forn“: Debütalbum des Faun-Nebenprojekts Kaunan kommt im Herbst „Forn“: Debütalbum des Faun-Nebenprojekts Kaunan kommt im Herbst Traditioneller skandinavischer Musik hat sich das Trio Kaunan um Faun-Sänger Oliver S. Tyr verschrieben. Seit fast einem Jahrzehnt ist die Nordic Folk Formation bereits aktiv, diesen...

Electronic Allstars: Future Lied To Us debütieren mit Single / hier anhören! Electronic Allstars: Future Lied To Us debütieren mit Single / hier anhören! Was wird die Zukunft bringen? Man ahnt das ein oder andere, doch Genaues wissen nur die Götter – wenn überhaupt. Ein neues Trio setzt jedenfalls keine großen Hoffnungen...

Pirate Songs & Medieval Music: Die Sonderedition Mittelalter-Musik 6 + CD mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis u.v.a.! Pirate Songs & Medieval Music: Die Sonderedition Mittelalter-Musik 6 + CD mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis u.v.a.! Abenteurer, Schurken, Freibeuter und Korsaren: In der aktuellen Sonic Seducer Sonderedition Mittelalter-Musik 6...