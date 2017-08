„Feuertaufe“ live: In Extremo veröffentlichen Video aus „40 wahre Lieder“

Am 15. September wird die „40 wahre Lieder“ genannte Fan-Box vonerscheinen, die unter anderem einen Mitschnitt der beiden Jubiläumskonzerte beinhaltet, die In Extremo 2015 auf der Freilichtbühne Loreley gespielt haben. Frontmann Micha Rhein: „Diese Gigs waren die besten und intensivsten, die wir jemals gespielt haben. Mit ,40 wahre Lieder' widmen wir unseren Fans das fetteste und ehrlichste Dankeschön überhaupt!“Zur Einstimmung präsentieren die Mittelalter-Rocker bereits jetzt einen ersten visuellen Eindruck, den Liveclip „Feuertaufe“, aufgenommen während des genannten Konzerts auf der Loreley. Diemit dem ersten Teil der großenund einerist ab 14. Juli im Handel und kann ab sofort im Onlineshop bestellt werden. Ebenfalls noch erhältlich:von In Extremo,weltweit + Sonic Seducer Sonderedition Mittelalter-Musik 5 + DVD + A2 Poster + zweites Magazin gratis.Sonic Seducer präsentiert In Extremo auf Tour:(* mit Fiddler's Green)11.08. Klaffenbach, Wasserschloss12.08. Merseburg, Schloss Merseburg18.08. Creuzburg, Burg Creuzburg26.08. Rudolstadt, Schloss Heidecksburg27.08. Hanau, Amphitheater01.09. Rostock, IGA Park08.09. Görlitz, Kulturbrauerei09.09. Selb, Festival Mediaval20.12. Osnabrück, Osnabrückhalle21.12. Rostock, Moya22.12. Hamburg, Mehr! Theater27.12. Frankfurt/M., Batschkapp28.12. Erfurt, Thüringenhalle29.12. Leipzig, Haus Auensee30.12. Köln, Palladium

