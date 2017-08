M'Era Luna Festival 2017: Autogrammstunden am Sonic Seducer-Stand

Liebe Leserinnen, Leser, Freundinnen und Freunde – langsam aber sicher geht es los! Die letzten Vorbereitungen für daslaufen auf Hochtouren und am Wochenende wartet unser Stand wie jedes Jahr in unmittelbarer Nähe des Konzerthangars auf Euch. Wir freuen uns auf ein fantastisches Festival und natürlich vor allem darauf, Euch an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Folgt uns auch bei Instagram und YouTube , um kein Highlight zu verpassen.Dort bieten wir Euch jede Menge besondere Angebote - natürlich wird auch diemit großemdirekt vor Ort erhältlich sein. Also, kommt vorbei und profitiert von unseren tollensowie zahlreichenFür Euren Einkauf am Sonic Seducer Stand erhaltet Ihr natürlich eine unserer beliebtenmit neuem Motiv und Evanescence- bzw. Exit Eden-Aufruck.Wie jedes Jahr finden auch diedirekt am Sonic Seducer Stand statt. Alle Zeiten auf einen Blick:13:00 Feuerschwanz14:00 Subway To Sally15:00 Ost+Front16:00 Solar Fake17:00 Unzucht18:00 Mesh13:30 Darkhaus14:00 Schandmaul15:00 Tyske Ludder16:00 Versengold17:00 The Crüxshadows18:00 MegaherzÄnderungen vorbehalten, bitte die aktuellen Hinweise vor Ort beachten.Die beiden offiziellenzum M'Era Luna 2016 sind hier noch erhältlich.

