Zuletzt aktualisiert am Freitag, 28. Juli 2017

Sonic Seducer präsentiert: The Beauty Of Gemina auf „Silent Land“-Akustiktour / Trailer online

Große Melodien, eindringliche Arrangements, tiefgründige Botschaften, einnehmender Gesang – und bald auch mit akustischer Umsetzung:um Mastermind Michael Sele gehen im Herbst 2017 mit ihrer neuen Akustik-Live-Produktion „Silent Land“ auf exklusive Konzerttournee.Es heißt, dass dabei nichts dem Zufall überlassen wird. Nicht die Musik, die gleichzeitig die Gemüter erhellt und gekonnt die Ästhetik der Dunkelheit zelebriert. Nicht die Themen und Texte, die poetisch auf sanfte Art und Weise dunkle Ecken der Gesellschaft ausleuchten. Nicht die sich über ganz Europa erstreckende Fangemeinde, die das verdiente Ergebnis vieler arbeitsintensiver Jahre und konstanter Weiterentwicklung ist.Der Ruf einer fantastischen Liveband eilt The Beauty Of Gemina von jeher voraus. Die Band ist mit Vollblutmusikern besetzt, die ihre Instrumente virtuos und stilsicher beherrschen und energiegeladene Spielfreude zeigen. Akustisch erweitert durch illustre Gastmusiker aus Island, Frankreich und Argentinien garantiert diese Tour dunkle, intensive Liveerlebnisse. Das Line-Up: Michael Sele (Vocals, Guitar, Piano), Mac Vinzens (Drums), Ariel Rossi (Guitar), Andi Zuber (Bass), Eva Wey (Violine), Raphael J. Zweifel (Cello), Eyjólfur Porleifsson (Saxophon)Die Termine der Silent Land . Minor Sun Acoustic Tour 2017:15.11. München, Backstage Halle16.11. Frankfurt/M., Nachtleben17.11. Leipzig, Gothic Meets Klassik18.11. Hamburg, Knust19.11. Bochum, Rockpalast23.11. CH-Lyss, Kufa24.11. CH-Zürich, Moods25.11. LI-Schaan, TAKEinen Tourtrailer seht Ihr hier:Zuvor sind The Beauty Of Gemina unter anderem noch bei dem von Sonic Seducer präsentierten Autumn Moon Festival in Hameln (14.10.2017) zu erleben – hier allerdings mit „normalem“ Programm. Nicht verpassen!