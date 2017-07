Erstellt am Freitag, 28. Juli 2017

Electronic Allstars: Future Lied To Us debütieren mit Single / hier anhören!

Was wird die Zukunft bringen? Man ahnt das ein oder andere, doch Genaues wissen nur die Götter – wenn überhaupt. Ein neues Trio setzt jedenfalls keine großen Hoffnungen in das, was in der Ferne liegt, zumindest suggeriert dies sein Name:. Dabei sollte den drei Herren eine erfolgreiche Zukunft beschieden sein. Dafür sprechen allein die Namen der Beteiligten: Tom Lesczenski, Krischen Wesenberg, Vasi Vallis. Sollte es tatsächlich noch nicht direkt klingeln, hilft ein Blick auf die Bands, in die sie bislang hauptsächlich involviert waren:Das liest sich nicht nur gut, es klingt noch viel besser: Heute erscheint mit „Born In Silence“ die Debütsingle von Future Lied To Us, die von Infacted Recordings unter Vertrag genommen wurden. Ein B-Seiten-Stück, welches fast noch besser als der Singletrack ist, mit dem Titel „Blue Light“ gibt es on top. Stilistisch bewegt man sich im Bereich melodischen, clubtauglichen Electro(-Pop)s, vor 15 Jahren hätte man eventuell auch noch Futurepop dazu gesagt. Die Handschriften aller Involvierten ist nicht zu überhören und klar ist: Hier muss ganz schnell ein Album her, und dies bitte nicht erst in ferner Zukunft!Die Single könnt Ihr hier hören und downloaden: