Pirate Songs & Medieval Music: Die Sonderedition Mittelalter-Musik 6 + CD mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis u.v.a.!

Pirate Songs:

Medieval Music:

Abenteurer, Schurken, Freibeuter und Korsaren: In der aktuellengehören Piratenmythen und Seefahrer-Romantik zu den Schwerpunktthemen – inhaltlich wie musikalisch. Die kostenlose CD-Beilage mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis, Ye Banished Privateers u.v.a. bietet mitreißende Pirate Songs auf der einen und stimmungsvolle Medieval Music auf der anderen Seite.Lest außerdem die große Titelstory über die schwedische Folk-Formation Ye Banished Privateers und alles zum Fantastical „Der Fluch des Drachen von und mit Corvus Corax“, das in Zusammenarbeit mit Johannes Steck und Erfolgsautor Markus Heitz entstanden ist, der ebenfalls zu Wort kommt. Ausführliche Interviews mit Saltatio Mortis, Schandmaul, FAUN, Subway To Sally, Letzte Instanz und vielen weiteren Größen der Folk- und Mittelaltermusikszene sind ebenfalls fester Bestandteil dieser einzigartigen Sonderedition! Pirate Songs vs. Medieval Music – die CD zur SondereditionTracklist01. Saltatio Mortis Früher war alles besser (live) [Exklusiv]02. Irdorath - Black Flag03. Elmsfeuer - Rumbar04. Ye Banished Privateers - First Night Back In Port05. Fuchsteufekswild - Stich mit uns in See06. The Royal Spuds - Silver Linings07. LQR - Gravy Train08. Odroerir - Abecedarium Nord (Edit)09. Pyrolysis - Drenchman's Song10. Prima Nocta - Spirits Of The Woods11. Totus Gaudeo - Wallnussbaum12. Ganaim - Follow Me Up To Carlow13. Waldkauz - Dimna Juda14. Fairytale - Autumn s Crown15. Gwendolyn Snowdown - Lovely On The Water16. Vitae (Special Guest: Joran [Elane]) - Spirit17. Grennrose Faire - Feed The Flames18. Jyoti Verhoeff - Field Of NightErhältlich im Zeitschriftenhandel und direkt