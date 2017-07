Erstellt am Dienstag, 25. Juli 2017

„Medusa Water“: Dirk Krause (Armageddon Dildos) und Aidan Casserly gründen Ferrochrome / Trailer & Preview

Dirk Krause (Armageddon Dildos) und Aidan Casserly (Empire State Human) haben sich zusammengetan und ein Projekt namensins Leben gerufen, dessen Debütalbum „Medusa Water“ am 04. August bei meshwork music erscheinen wird. Produziert wurden die vom klassischen Synthiepop der Achtzigerjahre beeinflussten Songs in Deutschland und Irland, da Krause (Musik) und Casserly (Gesang) ihre jeweiligen Beiträge getrennt voneinander aufgenommen haben.In einer gut neunminütigen Preview erläutern die beiden die Ferrochrome zugrunde liegende musikalische Grundidee.Ferrochrome „Medusa Water“Tracklist01. The City02. One Million Cries03. Where Are You?04. Under The Tongue05. Fighters In A Cage06. Medusa Water07. The Fuse08. Shoot The Freak09. Welcome The Night10. Brings Me WheepingErste musikalische Eindrücke bieten die beiden Trailer zum Album: