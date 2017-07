„Sense Of Despair“: Videoclip zum kommenden Album von Noyce™

Nachdem sie im vergangenen ihr 20. Jubiläum feierten, legennoch dieses Jahr ein weiteres Album vor, das „Love Ends“ heißen und im Herbst veröffentlicht werden soll. Nach „The White Room“ (1999), „Coma“ (2006) und „Un:Welt“ (2009) ist „Love Ends“ das vierte Studioalbum der Electropop-Formation um Sänger und Frontmann Florian Schäfer.Ein Video zum neuen Longplayer ist bereits im Kasten: Mit „Sense Of Despair“ gewähren Noyce™ erste Eindrücke in bewegten Bildern:

