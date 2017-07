Erstellt am Dienstag, 25. Juli 2017

Videobotschaft: Anna Katharina Kränzlein verlässt Schandmaul

Ende dieses Sommers endet die Zusammenarbeit zwischenund Anna Katharina Kränzlein. Die Violinistin, einst Gründungsmitglied der Formation, wird die Band nach 19 Jahren verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen. „Dass uns Anna verlassen hat, ist absolut in Ordnung. Es gab keinen Streit, es gibt nur eine Familie. Und diese gilt es zu respektieren. Und anzuerkennen“, stellt Bandkopf Thomas Lindner im Interview mit Sonic Seducer klar, nachzulesen in der aktuellen Sonderedition Mittelalter-Musik 6 „Wir danken Anna für ein halbes Leben gemeinsamen Weges und wünschen ihr alles Gute auf ihren neuen musikalischen Wegen, viel Muse, viele tolle Begegnungen und Inspiration, Glück und Zufriedenheit und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme Schandmauls.Annas Entschluss, die Band zu verlassen, ist endgültig: „Das habe ich mir sehr gut überlegt. Da ist ganz sicher auch ein weinendes Auge dabei, weil wir einfach wahnsinnig viel zusammen erlebt haben, durch Höhen und Tiefen gegangen sind, und ich unglaublich stolz darauf bin, was wir zusammen erreicht haben. Aber es ist jetzt für mich die Zeit, eigene Wege zu beschreiten, andere musikalische Projekte voranzutreiben, mit anderen Musikern andere Musik zu machen“, so Kränzlein in einer Videobotschaft an ihre Fans.Beim Feuertal Festival am 26. August in Wuppertal wird Anna Katharina Kränzlein zum letzten Mal mit Schandmaul auf der Bühne stehen. „Für die anstehende Herbsttour haben sich ein paar liebe Kollegen zum Aushelfen gefunden, die euch bestens bekannt sein dürften. Hierzu werden wir demnächst mehr bekannt geben“, versprechen Schandmaul. Lest das ausführlichein der, die im Handel erhältlich ist und direkt im Shop bestellt werden kann. Mitvon Saltatio Mortis, Ye Banished Privateers u.v.a., jeder Menge, News, Storys und Interviews sowie allem Wissenswertem zum Thema Piraten!Sonic Seducer präsentiert: Schandmaul(Support: Krayenzeit)05.08. Hamburg, Stadtpark13.08. Hildesheim, M’Era Luna Festival26.08. Wuppertal, Feuertal Festival27.10. Saarbrücken, Garage28.10. Bielefeld, Ringlokschuppen29.10. Nürnberg, Löwensaal30.10. Stuttgart, Theaterhaus03.11. Magdeburg, Theater04.11. Rastatt, Badnerhalle05.11. Ulm, Roxy07.11. Kassel, 130bpm08.11. Köln, E-Werk11.11. Kaiserslautern, Kammgarn12.11. Frankfurt, Batschkapp15.11. AT-Graz, Orpheum16.11. AT-Wien, Arena18.11. Rostock, Mau Club01.12. Dresden, Schlachthof02.12. Erfurt, Stadtgarten08.12. Memmingen, Kaminwerk09.12. CH-Pratteln, Z710.12. München, Zenith