Verstärkung gesucht: Freie Stellen bei Thomas Vogel Media / Sonic Seducer

Du suchst einen neuen Job? Das trifft sich gut. Denn wir suchen Verstärkung für unser Team in Dinslaken. Solltest Du Dir also vorstellen können, für eines der führenden Print-Musikmagazine Deutschlands zu arbeiten, laden wir Dich herzlich ein, uns Deine Bewerbungsunterlagen zu schicken. Bitte gib auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin an.Thomas Vogel MediaPersonalabteilung T. AbrescheSchöttmannshof 6 - 846539 DinslakenBewerbungen per E-Mail an- Erstellung von redaktionellem Content- Listbuilding, Content-Erstellung und Distribution von Newslettern- Unterstützung bei der Betreuung von Website und Landingpages für Kampagnen, SEO und Erhöhung der Conversion-Rate- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Die Chance auf eine unbefristete Festanstellung im Anschlussan das Volontariatauch Freiberufler oder Selbständige- Erstellung von redaktionellem Content- Listbuilding, Content-Erstellung und Distribution von Newslettern- Unterstützung bei der Betreuung von Website und Landingpages für Kampagnen, SEO und Erhöhung der Conversion-Rate- Betreuung unserer Social-Media-Kanäle- Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift- Begeisterung für die Musikszene- Eine schnelle Auffassungsgabe im Umgang mit unterschiedlicher Software sowie eine zielgerichtete Kommunikationsfähigkeit.- Große Affinität zum Texten und ein hohes Maß an Kreativität- Erfahrungen im Umgang mit Photoshop- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Herausfordernde Aufgaben und ein hohes Maß an Eigenverantwortung- Eine flexible Teilzeitstelle- Die Chance auf eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit- Unterstützung bei der Bearbeitung von Bestellungen- Versandabwicklung der Bestellungen- Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit- Begeisterung für die Musikszene- Kenntnisse MS-Excel- Mitarbeit und Gestaltung in einem dynamischen Team- Eine flexible Teilzeitstelle