Nach dem überaus gelungenen Festival-Auftakt am Freitag mit Front 242 und anderen auf der MS RheinEnergie (Call The Ships To Port), erlebten die Besucher desam gestrigen Samstag einen perfekten Tag im und um den Tanzbrunnen Köln. Zu den Open-Air-Highlights zählten die Live-Performances von Lord Of The Lost, VNV Nation, Fields Of The Nephilim, Tanzwut und Diary Of Dreams. Auch auf der Theater Stage sowie der Orbit Stage fuhren die Veranstalter ein stimmiges Programm rund um Electro und Goth Rock auf. Und heute geht es so formidabel weiter!Die Bilder vom Amphi-Samstag:Fotos: Alexander Jung

View the embedded image gallery online at:

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Amphi Festival 2017 in Köln: Die Bilder vom Samstag / Fotos, Galerie Amphi Festival 2017 in Köln: Die Bilder vom Samstag / Fotos, Galerie Nach dem überaus gelungenen Festival-Auftakt am Freitag mit Front 242 und anderen auf der MS RheinEnergie (Call The Ships To Port), erlebten die Besucher des Amphi Festivals 2017...

"Midnight Champion": Legend kündigen zweites Album an / Coverartwork & Tracklist „Midnight Champion“: Legend kündigen zweites Album an / Coverartwork & Tracklist Dieses Wochenende sind sie live beim Amphi Festival im Kölner Tanzbrunnen zu sehen, im Herbst melden sich Legend mit dem „Midnight Champion“ betitelten Nachfolger...

"Get The Balance Right": Marsheaux covern weitere Songs von Depeche Mode „Get The Balance Right“: Marsheaux covern weitere Songs von Depeche Mode Schon 2015 bewiesen die Marianthi Melitsi und Sophie Sarigiannidou, besser bekannt unter dem Namen Marsheaux, ihr feines Gespür für die Interpretation klassischer...

"Shadows And Reflections": Marc Almond covert Hits aus den Sechzigern „Shadows And Reflections“: Marc Almond covert Hits aus den Sechzigern / erster Song in voller Länge Nach seiner im März dieses Jahres veröffentlichten Werkschau „Hits And Pieces – The Best Of Marc Almond & Soft Cell“ hat Marc Almond, Mitbegründer des...

Massiv In Mensch: Alles zum neuen Album "Am Port der guten Hoffnung" Massiv In Mensch: Alles zum neuen Album „Am Port der guten Hoffnung“ / mit Videoclip Das erste Massiv in Mensch Album seit vier Jahren wird überaus umfangreich ausfallen. Nicht am Kap, sondern „Am Port der guten Hoffnung“ erscheint als Doppel-CD...

Lord Of The Lost: Coverartwork, Teaser und Details zum Akustikalbum "Swan Songs II" Lord Of The Lost: Coverartwork, Teaser und Details zum Akustikalbum „Swan Songs II“ Der Nachfolger des 2015 erschienenen Akustikalbums „Swan Songs“ von Lord Of The Lost lässt nicht mehr lange auf sich warten: Am 06. Oktober erscheint „Swan Songs II“ bei...

Jetzt im Handel: Sonderedition Mittelalter-Musik 6 + CD mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis u.v.a. + alles zum Thema Piraten! Jetzt im Handel: Sonderedition Mittelalter-Musik 6 + CD mit 18 teils exklusiven Songs von Saltatio Mortis u.v.a. + alles zum Thema Piraten! Piratenmythen und Seefahrer-Romantik: Erlebt das Comeback der Abenteurer und Schurken und holt Euch die...

Nine Inch Nails: "Less Than" von kommender EP "Add Violence" gratis anhören Nine Inch Nails: „Less Than“ von kommender EP „Add Violence“ gratis anhören Die Ende 2016 veröffentlichte EP „Not The Actual Events“ war erst der Anfang: Demnächst legen Nine Inch Nails den zweiten Teil ihrer angekündigten EP-Trilogie vor: „Add...

Gewaltiges Vorhaben: Tarantino verfilmt Morde der "Manson Family" Gewaltiges Vorhaben: Tarantino verfilmt Morde der "Manson Family" Inszenierte Gewalt kann keine Kunst sein - oder etwa doch? Quentin Tarantino würde diese Frage vermutlich bejahen, denn mit Filmen wie „Pulp Fiction“, „Inglorious Bastards“ und „The...