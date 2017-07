„Midnight Champion“: Legend kündigen zweites Album an / Coverartwork & Tracklist

Dieses Wochenende sind sie live beim Amphi Festival im Kölner Tanzbrunnen zu sehen, im Herbst melden sichmit dem „Midnight Champion“ betitelten Nachfolger ihres 2012 erschienenen Debütalbums „Fearless“ zurück. Die Isländer wollen mit ihrem zweiten Longplayer, der am Freitag, den 13. Oktober erscheinen wird, dort anknüpfen, wo sie vor fünf Jahren mit „Fearless“ aufgehört haben und stimmungsvolle, eher ruhige Post-Rock-Klänge mit tanzbaren Elementen einerseits und Metal-Einflüssen andererseits verbinden.Um eine reine „Fearless“-Fortsetzung soll es sich jedoch nicht handeln, stattdessen möchten Legend mit ihrem kommenden Werk beweisen, dass ihr Debüt nur der Anfang von etwas noch Vielversprechenderem war.Aufgenommen wurde „Midnight Champion“ in den Unstudios und Neptununs Studios auf Island, für das Coverartwork zeichnet das Team des Branca Studios verantwortlich. Das Album erscheint in digitaler Form sowie in verschiedenen CD- und Vinyl-Editionen.Legend „Midnight Champion“Tracklist01. Cryptid02. Frostbite03. Time to Suffer04. Adrift05. Captive06. Midnight Champion07. Scars08. Liquid Rust09. Gravestone10. Children of the Elements

