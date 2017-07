Erstellt am Freitag, 21. Juli 2017

„Get The Balance Right“: Marsheaux covern weitere Songs von Depeche Mode

Schon 2015 bewiesen die Marianthi Melitsi und Sophie Sarigiannidou, besser bekannt unter dem Namen, ihr feines Gespür für die Interpretation klassischer Depeche-Mode-Songs, indem sie deren Album „A Broken Frame“ neu vertonten. Viele gute Kritiken waren die Folge, jetzt greifen die beiden Griechinnen den Faden wieder auf und legen mit ihrer EP „Get The Balance Right“ weitere Coverversionen vor. Aufgenommen wurde die EP ursprünglich für das Marsheaux-Konzert am 21. Juni in Berlin, wo sie als Boxset angeboten wurde, das in kürzester Zeit ausverkauft war.Neben der digitalen Version, die seit kurzem erhältlich ist, soll demnächst eine weitere physische Version auf CD erscheinen, die auf 400 Exemplare limitiert sein und deren Verkaufsstart voraussichtlich Mitte August erfolgen wird. Darauf enthalten ist eine Neuauflage von „Now This Is Fun (The Eagle Has Landed)". Die ursprüngliche Marsheaux-Version wurde von James New (Mirrors) eingesungen, diesmal griffen Marsheaux selbst zum Mikrofon. Marsheaux „Get The Balance Right“ (EP)Tracklist01. Get The Balance Right02. Get The Balance Right (Piano Version)03. The Great Outdoors!04. Now This Is Fun (Live: Electronic Summer Gothenburg 29-08-2015)05. Now This Is Fun (The Eagle Has Landed Version)