Massiv In Mensch: Alles zum neuen Album „Am Port der guten Hoffnung“ / mit Videoclip

Das ersteAlbum seit vier Jahren wird überaus umfangreich ausfallen. Nicht am Kap, sondern „Am Port der guten Hoffnung“ erscheint als Doppel-CD inklusive zahlreicher Remixe und Kooperationen mit Welle: Erdball, Kontrast, Thyx und Les Berrtas.Am 08. September wird das Werk beim schwedischen Label Katyusha veröffentlicht, die weiblichen Gesangspassagen übernimmt Sara Peel, die zuletzt Welle: Erdball, deren Sänger Honey im Intro „Mȇlée Island“ eine Sprecherrolle einnimmt, auf deren Tour unterstützte. Auch Reiner Schöne, die deutsche Stimme von Optimus Prime („Transformers“) und Darth Vader („Star Wars“) ist auf dem Album zu vernehmen.Energie und Wasser sind die Kernthemen der Songs, mit denen sich die Band um Daniel Logmann auf ihre maritimen norddeutschen Wurzeln besinnt und ein möglichst großes Spektrum der elektronischen Musik bedienen möchte – eine Ode an die Stadt Hamburg darf dabei nicht fehlen.Massiv in Mensch „Am Port der guten Hoffnung“TracklistCD 101. Die Draupner-Welle (feat. Reiner Schöne)02. Türkis ist das neue Schwarz03. Hamburg04. Van Weyden05. Mȇlée Island (feat. Honey)06. Monkey Islands07. Sturm (akustisch)08. Repowering09. Kontrolliertes Abbrennen10. Port der guten Hoffnung11. Rotto Nave12. Sturm (Alternativ-Version)13. Le-Rav II14. Sunt Terminat15. Der schwarze Mann16. NiemandslandCD 201. Monkey Islands (Root Beer Money Shot By TraKKtor`)02. Hamburg (Eurotanz-Mix von Kontrast)03. Aggressive Leader (Edit)04. November (Ginger Snap5-Remix)05. Still Hopeful (fest. Tom Tritoxin & Spiritual Reality)06. Sturm07. Vajont vs. Alien Love (feat. Thyx)08. Hamburg (Les Berrtas-Remix)09. November (Tritoxin Remake)10. Aggressive Leader (Altlast-Maschinen-Boss-Mix)11. Hamburg (Analog Modular Remix von Uselesssense)12. Telespiel am Timmendorfer Strand (Bonus Track)13. 1991 (Bonus Track)

