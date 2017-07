Erstellt am Dienstag, 18. Juli 2017

Lord Of The Lost: Coverartwork, Teaser und Details zum Akustikalbum „Swan Songs II“

Der Nachfolger des 2015 erschienenen Akustikalbums „Swan Songs“ vonlässt nicht mehr lange auf sich warten: Am 06. Oktober erscheint „Swan Songs II“ bei Napalm Records. Freuen dürfen sich die Fans auf eine besondere Zusammenstellung, die in Zusammenarbeit mit einem Kammerorchester aufgenommen wurde. „Man könnte ,Swan Songs' als eine Art Nebenprojekt bezeichnen, doch auf ,Swan Songs II' überwiegen zehn brandneue Songs, weshalb wir es als unabhängiges Hauptalbum betrachten“, so Frontmann Chris Harms.Lord Of The Lost „Swan Songs II“Tracklist01. Waiting For You To Die02. Lighthouse03. The Broken Ones04. My Better Me05. Ribcages06. Wander In Sable07. The Devil You Know08. We Were Divine09. From The Brink Of The Other World10. Fall AsleepDer Teaser zum Album:Live werden Lord Of The Lost ihre neuen Songs im Herbst dieses Jahres präsentieren, Eintrittskarten sind direkt im TICKETSHOP erhältlich.Für Fans:Gemeinsam mithaben die „Eisheilige Nacht“- EP eingespielt und sich an Coverversionen von „Sin“ (Nine Inch Nails) sowie „Where The Wild Roses Grow“ (Nick Cave) gewagt. Die Resultate sind auf derzu hören.Nur im Onlineshop erhältlich ist außerdem eine auf 499 Stückder „Eisheilige Nacht“-EP mit einem Ebenso könnt Ihr das 5-teilige limitierte Posterset des fast drei Meter breiten Megaposters inklusiveerwerben. Das Schmuckstück ist aufbegrenzt und in unserem Onlineshop zu finden.