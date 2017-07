Erstellt am Freitag, 14. Juli 2017

Nine Inch Nails: „Less Than“ von kommender EP „Add Violence“ gratis anhören

Die Ende 2016 veröffentlichte EP „Not The Actual Events“ war erst der Anfang: Demnächst legenden zweiten Teil ihrer angekündigten EP-Trilogie vor: „Add Violence“ wird am 21. Juli nicht nur als Digital-Release erscheinen.Wer über die Webseite der Band vorbestellt, kann den ersten Song „Less Than“ sofort gratis herunterladen und bekommt eine physische Version kostenlos dazu, auch eine 12“-Vinyl wird bald erhältlich sein.Nine Inch Nails „Add Violence“Tracklist01. Less Than02. The Lovers03. This Isn’t The Place04. Not Anymore05. The Background World