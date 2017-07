Erstellt am Donnerstag, 13. Juli 2017

GlerAkur: Erster Song vom Debütalbum „The Mountains Are Beautiful Now“ in voller Länge

Hohe Berge und heiße Geysire sind längst nicht einzigen Vorzüge Islands, dochließen sich zweifellos von der rauhen Schönheit ihrer Heimat inspirieren, als sie damit begannen, die Musik für ihr Debütalbum „The Mountains Are Beautiful Now“ aufzunehmen.Die geringe Bevölkerungsdichte und die zerklüfteten Landschaften auf der einen Seite, das konzentrierte Leben in der Hauptstadt Reykjavík andererseits: Elvar Geir Sævarsson, der kreative Kopf hinter GlerAkur, beschreibt deren Wirkung wie folgt: „Als Künstler hast du in Island das Gefühl, wegen all dieser Klaustrophobie zu explodieren. Also geht es zumeist sehr leidenschaftlich und radikal zu, wenn wir unser Innerstes nach außen kehren.“Geschrieben wurde die Musik, eine Mischung aus Ambient, Post-Rock und Doom, für eine Aufführung des in Island bedeutenden Theaterstücks „Fjalla-Eyvindur & Halla“. Am 21. Juli erscheint GlerAkurs „The Mountains Are Beautiful Now“ bei Prophecy Productions.Hört jetzt exklusiv vorab „Augun Opin“, den ersten Song des kommenden Albums: GlerAkur „The Mountains Are Beautiful Now“Tracklist01. Augun Opin02. Can't You Wait (Album Version)03. HallAlone04. Strings05. Fagurt er á fjöllunum núnaIn der 200. Sonic Seducer Ausgabe spricht Elvar Geir Sævarsson ausführlich über die Inhalte und die Entstehung seines Debütalbums. Erhältlich im Handel und IM SHOP