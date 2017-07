Erstellt am Donnerstag, 13. Juli 2017

Das Fantastical: „Der Fluch des Drachen von und mit Corvus Corax“ / Videoclips & alle Details

Seit jeher sind die Könige der Spielleute für ihre Kreativität und ihre Spielfreude bekannt, der sie ab 28. Juli 2017 erneut Ausdruck verleihen. An diesem Tag erscheint das in Zusammenarbeit mit dem Erfolgsautor Markus Heitz konzipierte Fantastical „Der Fluch des Drachen von und mit“, das unter anderem als limitiertes 3CD-Boxset inklusive eines Hörbuchs, gelesen von Johannes Steck, erhältlich sein wird (gibt’s auch als Gratisprämie zum Abo !).



Mit beiden arbeiteten die Musiker nicht zum ersten Mal zusammen. „Wir haben ihn und Markus Heitz einfach machen lassen, weil wir wussten, dass das Ergebnis genial sein würde. Johannes Steck ist eine verwandte Seele. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, was sofort klar: der ist auch nicht ganz normal, das ist die gleiche verrückte Sorte Mensch wie wir“, freut sich Castus Rabensang. Prominente Gäste wie u. a. Faun, Alea der Bescheidene (Saltatio Mortis), Holly Loose (Letzte Instanz) und Ji-In Cho (And Then She Came) wirkten ebenfalls in verschiedenen Rollen am kommenden Fantastical mit.



„Der Fluch des Drachen“ beweist, dass sich Corvus Corax nicht ausschließlich mittelalterlichen Klängen verpflichtet fühlen, das neueste Werk der Könige der Spielleute beinhaltet auch Einflüsse moderner Musik. „Das ist der Grund, warum wir von einem Fantastical sprechen. Musical und Fantasy: Die Verbindung aus diesen Elementen gab es so noch nie. Also haben wir dem Genre gleich einen eigenen Namen gegeben“, erzählt Castus Rabensang im Interview mit Sonic Seducer, das in voller Länge in der aktuellen 200. Ausgabe zu lesen ist.



Zum auf „Der Fluch des Drachen“ enthaltenen Lied „Wild und frei (die Hexe Runa)“ ist in Kooperation mit Ji-In Cho ein stimmungsvoller Videoclip erschienen:









Der Fluch des Drachen: Das Reich wird mein für alle Zeit (Snippet)









Der Fluch des Drachen: Trailer mit Interviews







„Der Fluch des Drachen von und mit Corvus Corax“

Tracklist



01. Nimmer mehr (Die Ballade von Adamas)

02. Gesegnet und hoch geachtet (Der Song von Shigeru)

03. Die sieben Aufgaben

04. Wann werd' ich frei sein (Leandras Lied)

05. Werd' keinen verschonen (Der Song von Alchemos)

06. Wild und frei (die Hexe Runa)

07. Lied der Liebe (Runa, Adamas & Leander)

08. Ein stolzer mächtiger Krieger (Leanders Song)

9. Das Reich wird mein für alle Zeit (die Prinzessin und der König)

10. Hab so geliebt (Lied des Feindes)

11. Kommt herbei und feiert mit



Sonic Seducer präsentiert: „Der Fluch des Drachen von und mit Corvus Corax“



[TICKETS]



07.12. Hannover, Theater am Aegi

08.12. Erfurt, Alte Oper

09.12. Dresden, Alter Schlachthof

10.12. Leipzig, Haus Leipzig

29.12. Augsburg, Kongresshalle

22.02.18 Würzburg, Posthalle

23.02.18 Neunkirchen, Gebläsehalle

24.02.18 Düsseldorf, Capitol Theater

25.02.18 Wacken, Wacken Winter Nights

02.03.18 Soest, Stadthalle



