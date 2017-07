Verlosung: Der Jägermeister Platzhirsch kommt nach Wacken / 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Marilyn Manson, Paradise Lost, Saltatio Mortis und viele andere Bands locken vom 03. bis 05. August Fans verschiedener Spielarten harter Rockmusik in den hohen Norden Deutschlands. Dasist 2017 gewohnt t hochkarätig besetzt und verspricht eines der besten Festivals des Jahres zu werden.Ebenfalls mit dabei ist der Jägermeister Platzhirsch (#Platzhirsch): 20 Meter hoch, flammendes Geweih und rauchende Nüstern – eine wahrhaft imposante Erscheinung, die auch in Wacken nicht fehlen darf und ein unverzichtbarer Treffpunkt ist. Egal, ob strömender Regen oder erbarmungsloser Sonnenschein, die heißesten Partys finden bei jedem Wetter im Bauch des Hirschen statt. Auf drei Ebenen gibt es die beste Sicht auf die Hauptbühne, ein Programm, das begeistert, und selbstverständlich eiskalte Drinks.Seid dabei und gewinnt! Sonic Seducer verlost in Kooperation mit Jägermeister 2 x 2 Tickets für den Jägermeister Platzhirsch beim Wacken Open Air (03.-05.08). Schreibt bis 26.07.2017 eine E-Mail mit dem Betreff „Paltzhirsch“ anund schon nehmt Ihr an der Verlosung teil. Die Gewinner werden kurz nach Einsendeschluss benachrichtigt.Gewinnspielteilnahme ab 18!Jägermeister – Für verantwortungsvollen Genuss!

