„The Horrific Case Of Bloody Hammers“: Komplette neue EP exklusiv im Stream zu hören!

Den schaurigen Gebirgen Transsylvaniens entstammen, die nach vier erfolgreichen Alben und diversen stilistischen Kurskorrekturen mit ihrer neuen EP wieder ganz dunkle Gefilde ansteuern. Sechs neue Songs sind auf „The Horrific Case Of Bloody Hammers“ zu hören, die von düster-sakralen Orgelsinfonien bis unbarmherzig hämmernde Stakkato-Riffs alles zu bieten haben.Klangkopf und Saitenmann Anders Manga glänzt mit Stimmgewalt während seine Frau Devallia ihre Synthies in den tiefsten Tönen erklingen lässt. Traditioneller Goth-Sound färbte stark ab und selbst Anleihen an The Cure sind heuer zu vernehmen.Nur 300 physische Exemplare der am kommenden Freitag, den 17. Juli erscheinenden EP sind gepresst worden. Hören könnt Ihr die Stücke bereits jetzt und zwar exklusiv bei Sonic Seducer:

