Erstellt am Dienstag, 11. Juli 2017

"40 wahre Lieder": In Extremo mit neuer Best Of und weiteren Konzerten

CD1:

CD2:

DVD/BluRay:

Tag 1 / die ersten 10 Jahre / Freitag, 04.09.2015

Tag 2 / die letzten 10 Jahre / Samstag, 05.09.2015

Jede Menge Konzerte habenfür den Rest dieses Jahres geplant, dennoch fanden die Mannen um Frontmann Micha Rhein die Zeit, um weitere Projekte umzusetzen. Zum einen wird die erfolgreiche Tour zum letztjährigen Nummer-eins-Album „Quid Pro Quo“ im Dezember fortgesetzt, zum anderen veröffentlichen In Extremo bereits am 15. September eine überaus umfangreiche Best Of Compilation, die zwei CDs und drei DVDs mit teilweise unveröffentlichten Liveaufnahmen der beiden „20 wahre Jahre“-Jubiläumskonzerte auf der Loreley aus dem Jahr 2015 und bisher ungezeigten Mitschnitten der vorherigen Warm-Up-Akustikshow auf einem Rheinschiff beinhalten.Micha Rhein: „Diese Gigs waren die besten und intensivsten, die wir jemals gespielt haben. Mit ,40 wahre Lieder' widmen wir unseren Fans das fetteste und ehrlichste Dankeschön überhaupt!“ Diemit dem ersten Teil der großenund einermit 18 teils exklusiven Songs ist ab 14. Juli im Handel und kann ab sofort im Onlineshop bestellt werden. Ebenfalls noch erhältlich:„Feuertaufe / En Esta Noche“ von, limitiert aufweltweit + Sonic Seducer Sonderedition Mittelalter-Musik 5 + DVD + A2 Poster + zweites Magazin gratis.Sonic Seducer präsentiert In Extremo auf Tour:(* mit Fiddler's Green)22.07. Trier, Amphitheater11.08. Klaffenbach, Wasserschloss12.08. Merseburg, Schloss Merseburg18.08. Creuzburg, Burg Creuzburg26.08. Rudolstadt, Schloss Heidecksburg27.08. Hanau, Amphitheater01.09. Rostock, IGA Park08.09. Görlitz, Kulturbrauerei09.09. Selb, Festival Mediaval15.09. Berlin, Kesselhaus20.12. Osnabrück, Osnabrückhalle21.12. Rostock, Moya22.12. Hamburg, Mehr! Theater27.12. Frankfurt/M., Batschkapp*28.12. Erfurt, Thüringenhalle*29.12. Leipzig, Haus Auensee*30.12. Köln, Palladium*Tracklist1. Neunerle2. Villemann Og Magnhild3. Hiemali Temore4. Ai Vis Lo Lop5. Spielmannsfluch6. Herr Mannelig7. Merseburger Zaubersprüche II8. Vollmond9. Die Gier10. Omnia Sol Temperat11. Wind12. Küss Mich13. Erdberrmund14. Davert-Tanz15. Albtraum16. Rasend Herz17. Horizont18. Liam (feat. Rea Garvey)19. Singapur20. Nur Ihr allein1. Sängerkrieg2. Frei zu sein3. Flaschenpost4. Sieben Köche5. En Esta Noche6. Zigeunerskat7. Viva La Vida8. Siehst du das Licht9. Unsichtbar (feat. Mille Petrozza)10. Sterneneisen11. Feuertaufe12. Alles schon Gesehen13. Himmel und Hölle14. Gaukler15. Belladonna16. Loreley17. Störtebeker18. Quid pro quo19. Lieb Vaterland, magst ruhig sein20. SternhagelvollWarmup / Schiffshow / Donnertag, 03.09.2015:1. Siehst du das Licht2. Lebensbeichte3. Nur ihr allein4. In diesem Licht5. Frei zu sein6. Küss mich7. Gaukler8. Feuertaufe1. Intro - Two Sostra2. Erdbeermund3. Frei zu sein4. Stetit Puella5. Krummavisur6. Herr Mannelig7. Nymphenzeit8. Loreley9. Vollmond10. Die Gier11. Wind12. Vänner Och Fränder13. Werd ich am Galgen hochgezogen14. Harfensolo – Miss Gordon Of Gight15. Ave Maria16. Hiemali Tempore17. Küss mich18. Rotes Haar19. Omnia Sol Temperat20. Speilmannsfluch21. Albtraum22. Ai Vis Lo Lop23. Merseburger Zaubersprüche II24. Liam (feat. Rea Garvey)25. Villemann Og Magnhild1. Intro2. Sängerkrieg3. In diesem Licht4. Zigeunerskat5. En Esta Noche6. Wessebronner Gebet7. Nur ihr allein8. Himmel & Hölle9. Belladonna10. Harfensolo – Ecce Rex Darius11. Gaukler12. Unsichtbar (feat. Mille Petrozza)13. Flaschenpost14. Frei zu sein15. Feuertaufe16. Alles schon gesehen17. Loreley18. Viva la vida19. Sieben Köche20. Aufs Leben21. Siehst du das Licht22. Sterneneisen23. Mein rasend Herz24. VollmondFoto: Robert Eikelpoth