Kostenloser Download: Debüt-EP von Principe Valiente jetzt gratis verfügbar

Düsterromantischer Gesang, shoegazende Gitarren und schöne Melodien kennzeichnen den Klang der Songs von. Die schwedische Post-Punk-Formation hat seit 2011 drei Alben veröffentlicht; das jüngste, „Oceans“, ist im Mai dieses Jahres erschienen.Musikalisch aktiv ist die Band schon weitaus länger: Ihre selbstbetitelte und in Eigenregie veröffentlichte Debüt-EP von 2007 deutete damals schon das ganze Potenzial der Musiker an. Wer die frühen Songs von Principe Valiente noch nicht kennt, kann die besagte 4-Track-EP jetzt nicht nur gratis anhören, sondern sogar kostenfrei via Bandcamp herunterladen.

