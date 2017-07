Sonic Seducer präsentiert: The Sisters Of Mercy live

Große Worte, an die sich viele noch erinnern: Vor Jahresfrist verkündete Andrew Eldritch in einem gern zitierten Interview, dass er, sollte Donald Trump tatsächlich einmal Präsident der USA werden, genug Gründe hätte, um endlich ein neues Sisters-Album zu produzieren. „Ich glaube nicht, dass ich schweigen könnte, sollte das passieren“, so Eldritch damals.Wie die US-Wahl ausging, ist hinlänglich bekannt, ein neues Album der Sisters bleibt dennoch vorerst Zukunftsmusik. Immerhin steht Frontmann Andrew Eldritch zu einem wesentlichen Teil seiner damaligen Aussage, denn schweigen werdentatsächlich nicht mehr lange. Nach einem Gig beim Rock Oz'Arènes Festival am 10. August in Avenches (Schweiz) kommt die legendäre Band im September unter anderem wieder nach Deutschland und Österreich, um einige Konzerte zu spielen und ihre zeitlosen Hits live zu präsentieren. Die Termine:07.09. Hamburg, Docks12.09. Berlin, Columbiahalle17.09. Dresden, Schlachthof18.09. Stuttgart, Longhorn21.09. AT-Wien, Gasometer23.09. Wiesbaden, Schlachthof24.09. Dortmund, FZW

