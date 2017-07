Die 200. Ausgabe: 30 Seiten WGT-Special, Nick Cave Titelstory und viele weitere Highlights / Sonic Seducer 07-08/2017 gibts im Handel und im Onlinestore!

Wo wart Ihr Pfingsten? Wir waren in Leipzig, um für Euch die schönsten Eindrücke vom diesjährigen Wave-Gotik-Treffen zusammenzutragen. Unsere Redakteure und Fotografen besuchten das Heidnische Dorf, das Viktorianische Picknick und natürlich jede Menge Konzerte auf dem Agra-Messegelände und in zahlreichen Clubs der Stadt.voller Fotos, Konzertberichte und persönlicher Rückblicke sind das Ergebnis, das Ihr in allen Einzelheiten in dernachlesen könnt, die im Zeitschriftenhandel und direkt im Onlinestore erhältlich ist.Holt Euch das Magazin inkl. WGT-Special, großer Nick Cave Titelstory, 4 edlen Postkarten, einer kostenlosen CD mit 16 teils exklusiven Songs und Remixen sowie insgesamt 148 Seiten voller Interviews, News und Berichte!Auch alsmit Teil 4 des exklusivens!Den ausführlichen, 30-seitigen Rückblick zum Wave-Gotik-Treffen 2017 ergänzen die folgenden Videos. Vielleicht seid Ihr ja selbst darin zu sehen? Das Wave-Gotik-Treffen 2017 in bewegten Bildern:

