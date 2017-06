Feiert mit uns! Die 200. Ausgabe von Sonic Seducer ist da – und weil dieses fantastische Jubiläum ohne Euch niemals möglich gewesen wäre, lassen wir jetzt gut 20 Tage lang die Korken knallen. Besucht unseren Onlineshop auf www.sonic-seducer.de und holt Euch alles was Ihr wollt – zum absoluten Vorzugspreis!Euch fehlen noch einige Sonic Seducer Ausgaben und Ihr wollt Eure Sammlung komplettieren? Ihr sucht noch eine der offiziellen M'Era Luna CDs? Eine Sonderedition mit vielen exklusiven Extras? Eine limitierte Picture-Vinyl, exklusive Bücher oder Poster, Sticker und Merch Eurer Lieblingsbands? Das alles und weitaus mehr findet Ihr im Onlinestore auf www.sonic-seducer.de!Seid schnell und profitiert: Mit demerhaltet Ihr bis einschließlich 20.07.2017Die zeitlich befristete Aktion gilt ab sofort für jede Eurer Bestellungen während des genannten Zeitraums. Also, schaut ruhig öfter mal vorbei und nutzt die einmalige Chance! Im Handel:mit großer. Lest das ebenso ausführliche wie persönliche 7-seitige Interview inklusive ausführlichem Diskografie-Rückblick! Das Magazin mit, Depeche Mode und The Cure sowie weiteren Highlights kann auch direkt im Shop bestellt werden.Auch als Limited Edition inkl. Teil 4 des großen Depeche Mode Megaplakats erhältlich.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Riesige Rabatte: 20 Tage lang 20 % auf alles - nur im Onlineshop! Riesige Rabatte: 20 Tage lang 20 % auf alles - nur im Onlineshop! Feiert mit uns! Die 200. Ausgabe von Sonic Seducer ist da – und weil dieses fantastische Jubiläum ohne Euch niemals möglich gewesen wäre, lassen wir jetzt gut 20 Tage lang die...

"Forest Of The Impaled": Neues Album von Suicide Commando in diversen Editionen „Forest Of The Impaled“: Neues Album von Suicide Commando in diversen Editionen Man stelle sich das einmal bildlich vor: Ein Wald voller aufgespießter Leichen! Kein schöner Anblick, aber ein schmerzhafter, den Suicide Commando sicher nicht...

Sonic Seducer präsentiert: Girls Under Glass in Originalbesetzung Sonic Seducer präsentiert: Girls Under Glass in Originalbesetzung Seit mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft und auch dieses Jahr wieder auf der Bühne: Girls Under Glass spielen im September nicht nur bei der Nocturnal Culture Night in Deutzen,...

Video für PETA: Nick Cave und Iggy Pop engagieren sich für Tierschutz Video für PETA: Nick Cave und Iggy Pop engagieren sich für Tierschutz Bevor Nick Cave And The Bad Seeds ab Oktober live in Deutschland zu sehen sein werden, engagiert sich Nick Cave gemeinsam mit Iggy Pop für ein Projekt der Tierrechtsorganisation...

Pyrroline & Akalotz: Neue Releases via Electro Aggression / Hörproben online! Pyrroline & Akalotz: Neue Releases via Electro Aggression / Hörproben online! Das US-amerikanische Qualitätslabel Electro Aggression Records sorgt dafür, dass der Electro-Sommer 2017 einige Grad heißer wird. Mit zwei neuen Releases sollen Fans...

Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. „Rhapsodies In Black“, so lautet der Titel des Debütalbums von Exit Eden, einer vierköpfigen Band bestehend aus Amanda Somerville, Clémentine...

Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! DJ und Veranstaltungstechniker Rainer Absch aus Bochum verwirklicht etwas, wovon viele andere nur träumen: Er organisiert und begleitet traumhaft schöne schwarze...

Best Of: "The Spell Of The Spider" von Hocico / Tracklist und Coverartwork Best Of: „The Spell Of The Spider“ von Hocico / Tracklist und Coverartwork Das Beste ist gerade gut genug, dachten sich Erk Aicrag und Racso Agroyam alias Hocico. Demnächst lassen die mexikanischen Harsh-Elektroniker ihrem Gedanken Taten folgen, denn...