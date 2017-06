Erstellt am Freitag, 30. Juni 2017

„Forest Of The Impaled“: Neues Album von Suicide Commando in diversen Editionen

Man stelle sich das einmal bildlich vor: Ein Wald voller aufgespießter Leichen! Kein schöner Anblick, aber ein schmerzhafter, densicher nicht grundlos vor Augen hatten, als sie einen Namen für ihr nächstes Album suchten, das tatsächlich „Forest Of The Impaled“ heißen und am 21. Juli bei Out Of Line Music erscheinen wird. Elektronisch, hart, aber nicht überdreht sollen die Songs klingen. Statt maximalem BPM-Faktor setzt Johan Van Roy lieber auf finstere Intensität.„Forest Of The Impaled“ wird in verschiedenen Editionen erhältlich sein: Neben einer 180g-Doppel-Vinyl im Klappcover plus CD und einer Deluxe Doppel-CD mit exklusivem Remixalbum im Digipak wird eine limitierte 4CD-Fanbox produziert, die neben der Doppel-CD und einem exklusiven Tribute-Album zu Ehren Suicide Commandos die ebenfalls exklusive Mini-CD „The Devil“ beinhaltet. Vorbestellung hier Tracklist CD:01. The Gates Of Oblivion02. My New Christ03. Too Far Gone04. Death Lies Waiting05. The Pain That You Like (feat. Jean Luc De Meyer)06. Poison Tree07. The Devil08. Chasm Of Emptiness09. Crack Up10. Schiz(o)topia11. We Are Transitory