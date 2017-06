Erstellt am Freitag, 30. Juni 2017

Sonic Seducer präsentiert: Girls Under Glass in Originalbesetzung

Seit mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft und auch dieses Jahr wieder auf der Bühne:spielen im September nicht nur bei der Nocturnal Culture Night in Deutzen, sondern darüber hinaus exklusive Clubshows in Bremen und Berlin mit der Shoegaze-Formation Seasurfer als Support.In familiärer Atmosphäre und in Achtzigerjahre-Originalbesetzung wird die einst von Tom Lücke, Hauke Harms und Volker Zacharias gegründete Band Songs aus ihrer Historie spielen, die bis zurück ins Jahr 1986 reicht und etliche Hits empor brachte, man denke nur an „Reach For The Stars“ oder „The Heat In My Heart“.Die Termine:01.09. Bremen, Lila Eule02.09. Berlin, Privatclub08.-10.09. Deutzen, Nocturnal Culture Night