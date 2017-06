Erstellt am Donnerstag, 29. Juni 2017

Video für PETA: Nick Cave und Iggy Pop engagieren sich für Tierschutz

Bevorab Oktober live in Deutschland zu sehen sein werden, engagiert sich Nick Cave gemeinsam mitfür ein Projekt der Tierrechtsorganisation PETA. Mit einem animierten Musikvideo zum Nick Cave-Song „Breathless”, in dem Iggy Pop sowohl als gezeichnete Version seiner selbst als auch höchstpersönlich dabei zu sehen ist, wie er einer Schildkröte beim Überqueren einer befahrenen Straße hilft, ein Kaninchen verteidigt und es sich mit seinem Hund auf dem Sofa bequem macht, rufen die beiden Künstler dazu auf, aktiv für den Schutz von Tierrechten einzutreten.„Wenn jeder so handelte, wie es unsere Hunde von uns denken und wie wir es in ihrem Sinne müssten, wäre die Welt ein wesentlich besserer Ort”, so die PETA-Vorsitzende Ingrid E. Newkirk. Ab Freitag, 30. Juni, im Handel:mit großer. Lest das ebenso ausführliche wie persönliche 7-seitige Interview inklusive ausführlichem Diskografie-Rückblick! Das Magazin mit, Depeche Mode und The Cure sowie weiteren Highlights kann auch direkt im Shop bestellt werden.Auch als Limited Edition inkl. Teil 4 des großen Depeche Mode Megaplakats erhältlich.