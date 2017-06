Das US-amerikanische Qualitätslabel Electro Aggression Records sorgt dafür, dass der Electro-Sommer 2017 einige Grad heißer wird. Mit zwei neuen Releases sollen Fans harter, düsterer Klänge alter Schule erfreut werden. Was heißt sollen? Sie werden es definitiv, denn die nun erscheinenden Alben von Pyrroline und Akalotz sind verdammt gut geworden.Mehr als vier Jahre haben sich Arnte und Schmoun a.k.a.für den Nachfolger von „Ruins Outlast“ Zeit genommen. „In The Dawn Of Freedom“ ist jedoch jede Minute davon wert. Hier gibt es nach wie vor komplexen Dark Electro in der Tradition großer nordamerikanischer Acts der Neunziger. Thematisch dreht sich die gleichzeitig atmosphärische und tanzbarer Scheibe um den Balkankrieg.machen mit „Confront“ einen qualitativen Quantensprung. Mit satter Produktion kommen die EBM-Beats des Duos noch knalliger und die Vocals von Shouter Thorsten noch präsenter rüber. Dabei präsentieren sich Akalotz erfreulich weitsichtig in stilistischer Hinsicht. Remixe von à;Grumh…, Plastic Nopise Experience, Serpents, kFactor und anderen runden das Album im Digipak ab.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Pyrroline & Akalotz: Neue Releases via Electro Aggression / Hörproben online! Pyrroline & Akalotz: Neue Releases via Electro Aggression / Hörproben online! Das US-amerikanische Qualitätslabel Electro Aggression Records sorgt dafür, dass der Electro-Sommer 2017 einige Grad heißer wird. Mit zwei neuen Releases sollen Fans...

Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. „Rhapsodies In Black“, so lautet der Titel des Debütalbums von Exit Eden, einer vierköpfigen Band bestehend aus Amanda Somerville, Clémentine...

Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! DJ und Veranstaltungstechniker Rainer Absch aus Bochum verwirklicht etwas, wovon viele andere nur träumen: Er organisiert und begleitet traumhaft schöne schwarze...

Best Of: "The Spell Of The Spider" von Hocico / Tracklist und Coverartwork Best Of: „The Spell Of The Spider“ von Hocico / Tracklist und Coverartwork Das Beste ist gerade gut genug, dachten sich Erk Aicrag und Racso Agroyam alias Hocico. Demnächst lassen die mexikanischen Harsh-Elektroniker ihrem Gedanken Taten folgen, denn...

MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund Mit prominenten Namen lockt das MUK.E 17 Festival am 08. September Freunde hochklassiger elektronischer Töne ins FZW nach Dortmund. Eines steht fest: Es wird laut, und zwar gewaltig! Wer es...

Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Die „Global Spirit Tour“ durch die Stadien Europas ist noch in vollem Gange. DM-Deutschland freut sich gerade vor allem auf die noch ausstehenden Konzerte in Frankfurt (heute...

"Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay": Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“: Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork Viktorianischem Gothic-Horror fühlen sich Cradle Of Filth verpflichtet, deren nächstes Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ heißen wird und...