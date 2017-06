„Rhapsodies In Black“, so lautet der Titel des Debütalbums von, einer vierköpfigen Band bestehend aus Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca und Anna Brunner, die sich vorgenommen haben, einige der erfolgreichsten Songs der Musikgeschichte zu covern, ohne sich bei der Auswahl auf ein bestimmtes Genre festzulegen. Stattdessen wollen die vier Frauen beweisen, dass auch aus einem Depeche Mode-Klassiker, einem Rihanna-Hit und einer Madonna-Hymne kantige Rock-Nummern werden können.Ausreichend Erfahrung bringt das Quartett zweifellos mit, schließlich haben die Musikerinnen mit Bands wie u. a.undhinreichend bewiesen, über welche Metal-Qualitäten sie verfügen. „Rhapsodies In Black“ umfasst elf Coverversionen diverser Welthits und erscheint am 04. August bei Starwatch Music/Napalm Records.Tracklist:01. Question Of Time02. Unfaithful03. Incomplete04. Impossible05. Frozen06. Heaven07. Firework08. Skyfall09. Total Eclipse10. Paparazzi11. Fade To Grey

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. „Rhapsodies In Black“, so lautet der Titel des Debütalbums von Exit Eden, einer vierköpfigen Band bestehend aus Amanda Somerville, Clémentine...

Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! DJ und Veranstaltungstechniker Rainer Absch aus Bochum verwirklicht etwas, wovon viele andere nur träumen: Er organisiert und begleitet traumhaft schöne schwarze...

Best Of: "The Spell Of The Spider" von Hocico / Tracklist und Coverartwork Best Of: „The Spell Of The Spider“ von Hocico / Tracklist und Coverartwork Das Beste ist gerade gut genug, dachten sich Erk Aicrag und Racso Agroyam alias Hocico. Demnächst lassen die mexikanischen Harsh-Elektroniker ihrem Gedanken Taten folgen, denn...

MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund Mit prominenten Namen lockt das MUK.E 17 Festival am 08. September Freunde hochklassiger elektronischer Töne ins FZW nach Dortmund. Eines steht fest: Es wird laut, und zwar gewaltig! Wer es...

Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Die „Global Spirit Tour“ durch die Stadien Europas ist noch in vollem Gange. DM-Deutschland freut sich gerade vor allem auf die noch ausstehenden Konzerte in Frankfurt (heute...

"Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay": Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“: Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork Viktorianischem Gothic-Horror fühlen sich Cradle Of Filth verpflichtet, deren nächstes Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ heißen wird und...

ColdWaveDark Festival in Bochum: The Devil & The Universe, Parade Ground und Low Sea! ColdWaveDark Festival in Bochum: The Devil & The Universe, Parade Ground und Low Sea! Seit 06. Juni läuft der Vorverkauf für das ColdWaveDark Festival, das am 22.09. im Bahnhof Langendreer in Bochum stattfinden wird. Drei hochinteressante Bands...

Videopremiere: "I Dream Of You" von Ye Banished Privateers Videopremiere: „I Dream Of You“ von Ye Banished Privateers „First Night Back In Port“ (demnächst auch als Gratis-Prämie zum Abo), das dritte Album der wilden Folk-Rabauken Ye Banished Privateers wird am 30. Juni bei Napalm Records erscheinen. Mit einer...