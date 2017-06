DJ und Veranstaltungstechniker Rainer Absch aus Bochum verwirklicht etwas, wovon viele andere nur träumen: Er organisiert und begleitet traumhaft schöne schwarze Events als DJ. In erster Linie bietet er verliebten Paaren, die im einzigartigen Gothic-Stil heiraten möchten, professionelle Unterstützung und Beratung rund um den schönsten Tag im Leben.Aufsind alle Informationen zu finden – inklusive einem ausführlichen Ratgeber mit wertvollen Tipps für Brautpaare, Hintergrundinformationen zu Referenzen, Musik, Technik und natürlich auch zum Honorar.Die passende Musikauswahl sowie ansprechende Licht- und Tontechnik zu liefern, ist für Rainer, der sich der Schwarzen Szene seit Beginn der Neunzigerjahre verbunden fühlt, kein Problem. Synthiepop, EBM und Industrial, aber auch Dark Wave, Gothic, 80s, Mittelalter- und Folkmusik gehören zu seinem umfangreichen Repertoire. Seine DJ-Sets folgen keinen starren Abläufen, Musikwünsche von Gästen werden gern entgegengenommen und eingebaut.Wer also versierte Unterstützung bei der Planung seines Events sucht – egal, obt, Geburtstag oder ein anderer Anlass – findet in Rainer Absch jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner in Sachen Musik, Licht- und Tontechnik.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. Dunkelste Schwärmereien: Goth-Metal-Allstars Exit Eden covern Depeche Mode, Visage, Madonna u.a. „Rhapsodies In Black“, so lautet der Titel des Debütalbums von Exit Eden, einer vierköpfigen Band bestehend aus Amanda Somerville, Clémentine...

Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! Gothic Hochzeit? Besondere Feier in Schwarz? Hier gibt es kompetente Unterstützung! DJ und Veranstaltungstechniker Rainer Absch aus Bochum verwirklicht etwas, wovon viele andere nur träumen: Er organisiert und begleitet traumhaft schöne schwarze...

Best Of: "The Spell Of The Spider" von Hocico / Tracklist und Coverartwork Best Of: „The Spell Of The Spider“ von Hocico / Tracklist und Coverartwork Das Beste ist gerade gut genug, dachten sich Erk Aicrag und Racso Agroyam alias Hocico. Demnächst lassen die mexikanischen Harsh-Elektroniker ihrem Gedanken Taten folgen, denn...

MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund MUK.E 17: Atari Teenage Riot, Monolith u.v.a. live in Dortmund Mit prominenten Namen lockt das MUK.E 17 Festival am 08. September Freunde hochklassiger elektronischer Töne ins FZW nach Dortmund. Eines steht fest: Es wird laut, und zwar gewaltig! Wer es...

Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets Die „Global Spirit Tour“ durch die Stadien Europas ist noch in vollem Gange. DM-Deutschland freut sich gerade vor allem auf die noch ausstehenden Konzerte in Frankfurt (heute...

"Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay": Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“: Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork Viktorianischem Gothic-Horror fühlen sich Cradle Of Filth verpflichtet, deren nächstes Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ heißen wird und...

ColdWaveDark Festival in Bochum: The Devil & The Universe, Parade Ground und Low Sea! ColdWaveDark Festival in Bochum: The Devil & The Universe, Parade Ground und Low Sea! Seit 06. Juni läuft der Vorverkauf für das ColdWaveDark Festival, das am 22.09. im Bahnhof Langendreer in Bochum stattfinden wird. Drei hochinteressante Bands...

Videopremiere: "I Dream Of You" von Ye Banished Privateers Videopremiere: „I Dream Of You“ von Ye Banished Privateers „First Night Back In Port“ (demnächst auch als Gratis-Prämie zum Abo), das dritte Album der wilden Folk-Rabauken Ye Banished Privateers wird am 30. Juni bei Napalm Records erscheinen. Mit einer...