Erstellt am Dienstag, 27. Juni 2017

Best Of: „The Spell Of The Spider“ von Hocico / Tracklist und Coverartwork

Das Beste ist gerade gut genug, dachten sich Erk Aicrag und Racso Agroyam alias. Demnächst lassen die mexikanischen Harsh-Elektroniker ihrem Gedanken Taten folgen, denn am 21. Juli erscheint ihre Best Of „The Spell Of The Spider“, eine umfangreiche Sammlung der größten Hocico-Hits, -Raritäten und -Favoriten aus 20 erfolgreichen Jahren, deren Inhalt von der Band persönlich ausgewählt und neu gemastert wurde.Zu haben ist die Compilation als limitierte rote Doppel-Vinyl mit edlem Klappcover, als Deluxe-Doppel-CD im Digipak inklusive der Bonus-CD „The Dark Side Of The Spider“, die neben raren und inzwischen vergriffenen Songs einige Compilation-Beiträge beinhaltet, und als limitiertes 3CD-Fanset in einer Digipak-Longbox, zu der wiederum die exklusive EP „Spider Bites“ gehört, auf der neue und bisher unveröffentlichte Tracks zu hören sein werden. Hocico „The Spell Of The Spider“Limited 3CD-EditionTracklistCD 101. Scars02. Bloodshed03. Forgotten Tears04. Poltergeist05. Tiempos De Furia06. Ecos07. Odio Bajo El Alma08. Untold Blasphemies09. Bite me!10. Espinas Del Mal11. About a Dead12. Dead Trust13. Fed Up14. Bienvenido a La MaldadCD 201. Born To Be (Hated) (Metetelo Por El Culo)02. La Gloria Del Odio03. The Shape Of Things To Come04. Keep Barking Dogs05. Possessed06. Ruptura07. Sexo Bajo Testosterona08. Without A God09. A Broken Glass10. Tales From The Third World11. Spit As An Offense12. Vile Whispers13. Thy Kingdom Come14. Distorted Face (Dulce Liquido Mix)15. What Is Your Name?CD 301. I Abomination02. Conjuro03. The Secret Window04. No One Gets Out Alive!05. All Beauty Is Lost06. Derramando Lagrimas Negras