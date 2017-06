Erstellt am Dienstag, 20. Juni 2017

Depeche Mode: Die Hallentour 2017/18 ist bestätigt / Termine & Tickets

Fotos: Alexander Jung





Die „Global Spirit Tour" durch die Stadien Europas ist noch in vollem Gange. DM-Deutschland freut sich gerade vor allem auf die noch ausstehenden Konzerte in Frankfurt (heute Abend) und Berlin am 22. Juni. Doch auch nach dem letzten hiesigen Gig in Gelsenkirchen Anfang Juli ist nicht Schluss.Dass es im Winter noch eine Hallentour vongeben würde, stand nie in Frage, unklar war bislang: Wann und wo die Spektakel vor etwas überschaubareren Kulissen stattfinden würden.Nun ist es raus: Bereits Ende November kommt die Kultband zurück, für (bislang) acht weitere Konzerte. Der Ticketvorverkauf startet am kommenden Freitag, den 23. Juni 2017 um 10.00 Uhr. Das wird wohl wieder eine Schlacht.Die Termine:24.11. Frankfurt/M., Festhalle28.11. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle30.11. Mannheim, SAP Arena11.01.18 Hamburg, Barclaycard Arena15.01.18 Köln, Lanxess Arena17.01.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena19.01.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena21.01.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherungen04.02.18 A-Wien, StadthalleFür die Reiselustigen: Ebenfalls bestätigt sind einige Dates auf den britischen Inseln:15.11. IR-Dublin, 3Arena17.11. UK-Manchester, Manchester Arena19.11. UK-Birmingham, Barclaycard Arena22.11. UK-London, O2 Arena