Erstellt am Freitag, 16. Juni 2017

„Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“: Das neue Album von Cradle Of Filth / Details & Coverartwork

Viktorianischem Gothic-Horror fühlen sichverpflichtet, deren nächstes Album „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ heißen wird und allmählich konkrete Formen annimmt. Mit dem Erscheinen der ebenso betitelten Vorabsingle am 05. Juli beginnt auch der Vorverkauf des kommenden Albums, das am 22. September bei Nuclear Blast erscheinen wird.Aufgenommen wurde das Album in den Grindstone Studios in Suffolk von Scott Atkins, Dani Filth höchstselbst hat dem Mixing beigewohnt.„Cryptoriana beinhaltet die Viktorianische Begeisterung für das Übernatürliche, Gravitätische und Schaurige. Und der Untertitel The Seductiveness Of Decay festigt diese Faszination für den Tod und den glanzvoll i die länge gezogenen Prozess der Selbstzerstörung“, beschreibt Dani Filth die inhaltliche Ausrichtung des kommenden Longplayers seiner Band.. Legt einfach Produkte im Wert von 50 € oder mehr in den Warenkorb, gebt denein und profitiert von der zeitlich befristeten Sonderaktion, die für alle verfügbaren Artikel gilt – ausgenommen sind lediglich Tickets – und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar ist. ZUR AKTION