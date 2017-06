Erstellt am Freitag, 16. Juni 2017

Videopremiere: „I Dream Of You“ von Ye Banished Privateers

„First Night Back In Port“ (demnächst auch als Gratis-Prämie zum Abo ), das dritte Album der wilden Folk-Rabaukenwird am 30. Juni bei Napalm Records erscheinen. Mit einer Mischung aus irischen und skandinavischem Folk und einem Schuss frecher Punk-Attitüde wird das Holzbein zu mehr als einem Dutzend mitreißender Lieder geschwungen – das macht Laune. Das Lyric-Video „I Dream Of You“ liefert einen ersten Eindruck von dem, was Euch erwartet. Zu sehen ist der Clip jetzt erstmals hier bei uns. Nicht verpassen! Ye Banished Privateers „First Night Back In Port“Tracklist1. Annabel2. A Night At The Schwarzer Kater3. First Night Back In Port4. All The Way To Galway5. Cooper's Rum6. Skippy Aye Yo7. I Dream Of You8. A Declaration Of Independence9. For A Fragile Moment's Ease10. We Are Ye Banished Privateers11. Bosun's Verses12. Eastindiamen13. Devil's Bellows14. Ringaroo At Cooper's Inn15. Mermaid's Kiss