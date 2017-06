„Medusa“ von Paradise Lost: Coverartwork und Erscheinungstermin des nächsten Albums

Dassdiesen Sommer ein neues Album veröffentlichen, ist schon länger bekannt, jetzt stehen auch das Coverartwork und der Tag der Veröffentlichung fest. „Medusa“ wird am 01. September bei Nuclear Blast erscheinen, soll laut ersten Mitteilungen das härteste Paradise Lost Album der letzten fünfzehn Jahre werden und ganz im Zeichen finsteren Doom Metals stehen. Auf dem kürzlich vorgestellten Coverartwork, das von Branca Studio entworfen wurde, ist passend zum Albumtitel die aus der griechischen Mythologie bekannte Schreckensgestalt Medusa zu sehen.„Während wir ,Medusa’ schrieben und uns klar wurde, worauf die Songs hinauslaufen, mussten wir einen Künstler finden, der unsere künstlerische Richtung ideal visuell umsetzen konnte. Nach einer längeren Suche fand ich Branca Studio. Sie haben ein tolles Auge für Design und ihre moderne Herangehensweise an einen Retrostil passte wirklich zu unserem Album. Ihnen gelang eine farbenfrohe Mischung mit diesem Vintagelook, ohne dabei jedoch das klassische Paradise Lost Gefühl aus den Augen zu verlieren“, erzählt Gitarrist Greg Mackintosh.Die Tour beginnt am 01. September mit einer exklusiven Releaseshow in Stuttgart, Eintrittskarten sind imerhältlich:01.09. Stuttgart, LKA Longhorn28.09. Herford, X18.10. Nürnberg, Hirsch19.10. Frankfurt/M., Batschkapp20.10. Saarbrücken, Garage21.10. CH-Genf, L’Usine29.10. München, Theaterfabrik30.10. CH-Pratteln, Z708.11. Köln, Live Music Hall09.11. Berlin, Columbia Theater. Legt einfach Produkte im Wert von 50 € oder mehr in den Warenkorb, gebt denein und profitiert von der zeitlich befristeten Sonderaktion, die für alle verfügbaren Artikel gilt – ausgenommen sind lediglich Tickets – und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar ist. ZUR AKTION

