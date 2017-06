Erstellt am Freitag, 09. Juni 2017

Herumor & Zwielichtgestalten: ASP mit neuem Buch und Nebenprojekt

„Asp Sprengs Zwielichtgeschichten“ werden fortgesetzt. Der dritte Band der kunstvoll gestalteten Bilderbuchreihe des-Masterminds ist ab 07. Juli erhältlich. Neben der von Fabia Zobel illustrierten Geschichte, die einer neuen Rahmenhandlung folgt, beinhaltetein akustisches Highlight: eine CD des neuen Nebenprojekts, auf dem das „Lied von den Zwielichtgestalten“ zu hören ist.Worum sich die Handlung der Erzählung dreht, verrät der Klappentext: „In dieser Geschichte dürfen wir lange verloren Geglaubtes wiederentdecken, indem wir drei Kindern durch einen lichtdurchfluteten Wald und auf ihren abenteuerlichen Pfaden folgen. Wir begleiten sie an goldenen Tagen und missachten mit ihnen die Warnungen vor den silbernen Nächten, in denen fremdartige Wesen versuchen werden, sie in ihr zwielichtiges Reich zu locken, welches stets genau dazwischen liegt. Und wir sehen, was bleibt, wenn der Sommer vergeht.“Unter dem Namen Herumor werden künftig noch weitere Lieder veröffentlicht, um dem einstigen Nebenprojekt Asps Von Zaubererbrüdern Tribut zu zollen, dessen Songs nicht in Vergessenheit geraten sollen, so Asp: „Aus Respekt vor dem Projekt Asps Von Zaubererbrüdern und dessen Ex-Mitgliedern (und um der leidigen Verwechslungsgefahr mit meinem Hauptlebensinhalt, der Band ASP, und meiner Einzelperson endlich ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben!) werde ich die Songs unter einem neuen, klangvollen Namen veröffentlichen: Herumor.“Konzerte mit Herumor sind zunächst zwar nicht geplant, doch sind sie für die Zukunft ebenso wenig ausgeschlossen wie ein eigenes Album des Projekts – an neuen Songs im Stile von Herumor und Asps von Zaubererbrüdern wird bereits gearbeitet.Die ersten 100 bestellten Exemplare des neuen Bandes von „Asp Sprengs Zwielichtgeschichten“, das auch mit zusätzlicher Zeichnung sowie einer weiteren Edition inklusive einer limitierten Kette zu haben ist, werden von Fabia Zobel und Asp signiert.