Erstellt am Mittwoch, 31. Mai 2017

Videopremiere: The Chant „Unsolved“ / Tracklist und Hörproben zur EP „Approacher“

Düstere Musik aus Finnland bringen viele in erster Linie mit HIM und The 69 Eyes in Verbindung, doch im Land der tausend Seen sind viele weitere Bands daheim, die sich melancholischen Klängen verschrieben haben. Beispielsweise, die kein bestimmtes Genre bedienen, sondern einfach nur gute Musik machen wollen und deren kommende EP „Approacher“ am 23. Juni bei Lifeforce Records erscheinen wird. Vier Songs sind darauf enthalten, darunter das stimmungsvolle „Unsolved“, zu dem ein traurig-schöner Videoclip gedreht wurde, der erstmals hier und jetzt zu sehen ist: The Chant „Approacher“Tracklist01. Unsolved02. To Surrender03. Approacher04. To Be Seen