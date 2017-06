Erstellt am Montag, 29. Mai 2017

Videoprojekt Wave-Gotik-Treffen 2017: Wir wollen Eure Clips!

Foto: Alexander Jung

SSSDWGTSS – Sonic Seducer sucht den WGT-Superstar... Echt jetzt? Nein, aber wir möchten Euch gern dazu einladen, Teil eines speziellenin Leipzig zu werden. Fühlt Euch hiermit dazu aufgerufen, Eure Aktivitäten – seien diese auf dem Campingplatz, beim Bummeln in der Stadt, beim Chillen auf dem Agra-Gelände oder im Heidnischen Dorf oder beim ausgelassenen Feiern im Club – auf Video festzuhalten! Das WGT erlebt jeder Besucher komplett anders, wir möchten mit dieser Aktion möglichst viele verschiedene Einblicke gewähren und das von vielen Menschen bereits herbeigesehnte Pfingstwochenende in allen Facetten abbilden.Wichtig: Von den Konzerten selbst und in den Konzertlocations darf kein Material angefertigt werden!Auflösung und Qualität neuerer Smartphones oder Tablets sind völlig ausreichend. Sofern die Tonqualität stimmt, dürfen die Clips gern mit kleinen Moderationen und Kommentaren unterlegt sein, oder Ihr interviewt Euch gegenseitig: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!Die fertigen Videos werden wir in unseren Youtube-Kanal laden sowie auf der Sonic Seducer-Homepage und über unsere sozialen Medien präsentieren und teilen. Seid dabei und sorgt dafür, dass die Resultate so unterhaltsam, spannend und schwarz-bunt geraten wie dieses einzigartige jährliche Ereignis in der deutschen Szenehauptstadt.Eure Clips in gängigen Videoformaten (.mov, .mpeg etc.) sendet Ihr in der Woche nach dem WGT (Einsendeschluss: 15.06.2017) bitte per www.wetransfer.com anWir freuen uns auf Eure Beiträge!