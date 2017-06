Erstellt am Montag, 29. Mai 2017

Sonic Seducer präsentiert: Erasure auf Deutschland-Tour

Erst Mitte Mai veröffentlichte das famose Electro-Pop-Duomit „World Be Gone“ sein bereits 17. Album in sage und schreibe 30 Jahren. Jetzt kündigen die Briten, die diesen Sommer als Support von Robbie Williams durch die Stadien Europas touren werden, eine eigene Headliner-Tour zu „World Be Gone“, das immerhin auf Platz 6 der UK-Albumcharts einstieg, an.Andy Bell und Vince Clarke sind bekannt dafür, kaum einen ihrer großen Hits im Set auszusparen. Mit Sicherheit wird es neben neuen Songs also vor allem Gassenhauer des Schlages „Sometimes“, „Chains Of Love“, „Stop!“, „Love To Hate You“ oder „Always“ zu hören geben. Partystimmung programmiert!In Deutschland werden sie Ende Februar/ Anfang März 2018 an insgesamt sieben Stationen Halt machen:27.02.2018 Köln, E-Werk28.02.2018 Hamburg, Mehr! Theater01.03.2018 Berlin, Columbiahalle03.03.2018 Leipzig, Haus Auensee04.03.2018 München, Tonhalle05.03.2018 Frankfurt/M., Batschkapp07.03.2018 Hannover, CapitolDer bundesweite Vorverkauf startet an diesem Freitag, den 02. Juni.