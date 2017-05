Erstellt am Freitag, 12. Mai 2017

Stahlmann: Der Release des neuen Albums „Bastard“ verschiebt sich

Wie-Mastermind Mart via Facebook mitteilte, wird sich der Release des neuen Albums „Bastard“ verschieben. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Ende April vorgesehen ( wir berichteten ), der neue Termin ist nun der 16. Juni. Grund dafür ist eine nicht vollständig auskurierte Erkrankung, die ihn letztlich vor die Wahl stellte, „entweder pausieren oder zusammenklappen“. Wie ihr bereits in unserer aktuellen Ausgabe lesen konntet ( Sonic Seducer 17-05 ), waren die letzten Monate besonders stressig und arbeitsintensiv. Soweit scheint es Mart aber wieder gut zu gehen. Alle Konzerte werden wie geplant stattfinden. Und da Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude ist...Der Frontmann über das neue Album: „Die Songs sind durchgängig weiterhin von Stahlmann-Charakter. Und doch bin ich momentan auf dem Weg, vom Ursprungsgedanken Neue Deutsche Härte ein wenig wegzugehen.“Für die neue Ausgabe des Sonic Seducer, die am 24.05. erscheint, hat sich Mart unseren Hatebox-Fragen gestellt und, wie man es von ihm kennt, schonungslos offene Antworten gegeben. Und auch wenn sich der Release-Termin von „Bastard“ verschiebt, ist das Album selbstverständlich weiter als kostenlose Sonderprämie für neue Abonnenten erhältlich - Limitiert und signiert! ZUM ABO