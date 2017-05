Erstellt am Freitag, 12. Mai 2017

Alles im Kasten: Marilyn Manson spricht über nächstes Album „Heaven Upside Down“

„Say 10" sollte es ursprünglich heißen und am Valentinstag erscheinen ( wir berichteten ), doch daraus wurde nichts. Wann das neue Album von, der Nachfolger seines 2015 veröffentlichten Werks „The Pale Emperor", herauskommen wird, ist zwar weiterhin offen, doch deutliche Fortschritte sind endlich zu erkennen.Am Rande der Premiere des Kinofilms „King Arthur – Legend Of The Sword" in Hollywood verriet der sichtlich, sagen wir einmal, gelöst wirkende Musiker gegenüber Fabulous TV nicht nur, dass das Album inzwischen im Kasten sei, sondern auch, dass es einen anderen als den ursprünglich geplanten Namen tragen werde. „Heaven Upside Down" soll der kommende Longplayer demzufolge heißen, bis zu dessen Veröffentlichung es nun gewiss nicht mehr allzu lange dauern dürfte.Ab Juli geht Marilyn Manson auf große Europatournee und wird auch in Deutschland und der Schweiz live zu sehen sein. Die Termine:22.07. Dresden, Junge Garde [04.08. Wacken, W:O:A10.08. CH-Avenches, Festival Rock Oz'Arenes