Erstellt am Dienstag, 09. Mai 2017

Leitbild ganz groß: Das Megaplakat von Blutengel ist komplett / letzte Exemplare hier

Mit dem Ende Februar erschienenen Album „Leitbild‟ stiegendirekt auf Platz 4 der deutschen Albumcharts ein und festigen ihren Ruf als eine der erfolgreichsten heimischen Bands aus dem Dark-Pop-Umfeld.Seit Ausgabe 02/2017 (10 Seiten Titelstory!) berichteten wir nicht nur in jeder Ausgabe von Sonic Seducer über Chris Pohl und Ulrike Goldmann. Nein, für Fans haben wir uns auch etwas ganz Besonderes ausgedacht: Jedes der vier Magazine bis einschließlich der aktuellen Ausgabe 05/2017 war auch in einer auf 249 Exemplare limitierten Edition erhältlich, zu welcher je ein Teil eines riesigen (4 x A1) Plakates von Blutengel gehört.Das Megaplakat ist nun also komplett! Wer noch einen Teil vermisst, sollte diesen schnellstmöglich in unserem Shop nachbestellen.Das Plakat ist auch als preisgünstiges Komplett-Set erhältlich. Hier bekommt Ihr die letzten Exemplare.