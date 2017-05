Erstellt am Montag, 08. Mai 2017

Neue Horizonte: Neues Album von Dirk Scheuber (Project Pitchfork)

Nach seinem Debütalbum „ The Me I See‟, mit dem Dirk Scheuber einen sehr persönlichen, verletzlichen Einblick in sein Seelenleben offenbarte, meldet sich das Project Pitchfork-Gründungsmitglied in Kürze mit einer neuen Platte zurück. „Changes‟ heißt das zweite Album des Künstlers, das am 30. Juni erscheinen wird. Musikalisch bewegt es sich zwar wie sein Vorgänger im Bereich der dunklen Electro-Welt, gleichzeitig soll sich der Sound aber wesentlich direkter, präsenter präsentieren.Auch wenn er die Dämonen seiner Vergangenheit längst nicht besiegt hat, scheint er sie diesmal unter anderem auf der Tanzfläche attackieren zu wollen. Ganz offenbar hat ihn die Erfahrung von „The Me I See‟, das eigentlich gar nicht für eine Veröffentlichung gedacht war, mutiger und offener gemacht. Das ist gut; und schön zu hören. Im wahrsten Sinne des Wortes.Scheuber "Changes"Tracklist01. Rumors02. Wire03. Form04. Silhouette05. Bliss06. Unbound07. Metabeats08. Ikon09. Vibes10. Spiritwalker11. Fragile12. Not For You