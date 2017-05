Erstellt am Freitag, 05. Mai 2017

Nimm 3, zahle 2 zum Sonderpreis: M’Era Luna Compilations und weitere Sampler im Sale

NIMM 3, ZAHLE 2

Gutscheincode

MEL3F2

FÜR ALLE COMPILATIONS

Sammlung unvollständig? Raritäten und Schnäppchen gesucht? Unverhoffter Weise sind mehrere Kartons nigelnagelneueraus den 2000er-Jahren aufgetaucht, die längst als ausverkauft deklariert waren. Darauf enthalten sind im Durchschnitt 30 Songs von Bands und Künstlern aus den Line-Ups der jeweiligen legendären Festivals in Hildesheim, oftmals mit seltenen oder exklusiven Versionen! Jede Compilation umfasst 2 CDs im schicken Digipak.Wir haben die tollen Erinnerungsstücke, von denen zum Teil nur noch ganz wenige Restexemplare verfügbar sind, wieder in unseren Online-Shop aufgenommen, und zwar! Nur für kurze Zeit gilt ferner das folgende Angebot:Wie? Einfach für drei (oder mehr) Compilations entscheiden, diese in den Warenkorb legen und beim Bestellvorgang diesenin das dafür vorgesehene Feld eingeben:Es werden 5,99 Euro vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieser Code kann auch mehrfach eingelöst werden. Nur wichtig: Es müssen immer drei Compilations gekauft werden.Und weil wir so gute Laune haben, gilt dieses Angebot direkt, die Ihr unter diesem Link findet: ZUM SHOP Gebt Gas, denn es gilt: Nur solange der Vorrat reicht!